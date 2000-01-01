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Каймакова (Калашникова) Мария Анпадистовна
Каймакова (Калашникова) Мария Анпадистовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1936
Пол
Женский
Отец
Калашников Анпадист Вениаминович
Мать
Калашникова (Саркина) Александра Лаврентьевна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936
Отец:
Калашников Анпадист Вениаминович
Мать:
Калашникова Александра Лаврентьевна
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