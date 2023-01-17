Акулиничев Михаил Ананьевич
Место рожденияТульской [губернии], Ефремовского [уезда], Долголесковской [волости] [село] Дмитриевка
Дата рождения16.11.1924
Дата смерти11.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1924
Тульской [губернии], Ефремовского [уезда], Долголесковской [волости] [село] Дмитриевка
Рождение ребёнка
15.08.1951
Дочь: Журавкина Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Машкова Валентина Алексеевна
Смерть
11.05.1986
Домодедово, Домодедово, Московская область