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Акулиничев Михаил Ананьевич

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Место рождения

Тульской [губернии], Ефремовского [уезда], Долголесковской [волости] [село] Дмитриевка

Дата рождения

16.11.1924

Дата смерти

11.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1924

Отец: Акулиничев Ананий Тихонович

Мать: Акулиничева Феодора Иосифовна

Тульской [губернии], Ефремовского [уезда], Долголесковской [волости] [село] Дмитриевка
Рождение ребёнка
15.08.1951

Дочь: Журавкина Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Машкова Валентина Алексеевна

Смерть
11.05.1986
Домодедово, Домодедово, Московская область
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