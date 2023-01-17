Татьяна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Голубчиков Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Голубчиков Федор Алексеев
Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Голубчиков Алексей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно