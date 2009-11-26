Клипча София Вита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипча София Вита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.2009

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.2009

Отец: Клипча Витас Антано

Мать: Литвенюк Елена Николаевна

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