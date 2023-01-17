Бессонова (Косова) Евлинья(Евгения) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Косова) Евлинья(Евгения) Андреевна

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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