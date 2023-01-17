Бессонова (Косова) Евлинья(Евгения) Андреевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бессонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бессонов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно