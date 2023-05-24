Гаджиев Шахмир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаджиев Шахмир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаджиева Анна Шахмировна

Мать ребёнка: Фадеева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаджиев Рамазан Шахмирович

Мать ребёнка: Фадеева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаджиева Милана Шахмировна

Мать ребёнка: Фадеева Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Татьяна Петровна

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