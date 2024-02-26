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Герасим Михайлов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Михайла Афанасьев (Ич)

Мать: Авдотья Сергеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Василий Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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