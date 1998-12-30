Пентешин Иван Мильевич
Место рожденияд. Быково, Галичский уезд Костромской губернии
Дата рождения05.10.1927
Дата смерти30.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Быково, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1927
д. Быково, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1929 по 1942
Место жительства
С 1942 по 1944
г. Самарканд, Узбекская ССР
Место жительства
С 1944 по 1998
Смерть
30.12.1998