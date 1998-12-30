Пентешин Иван Мильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пентешин Иван Мильевич

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Место рождения

д. Быково, Галичский уезд Костромской губернии

Дата рождения

05.10.1927

Дата смерти

30.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Быково, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1927
д. Быково, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1929 по 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1944
г. Самарканд, Узбекская ССР
Место жительства
С 1944 по 1998
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
30.12.1998
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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