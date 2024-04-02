Негуляев Борис Алексеевич
Место рожденияг. Пласт
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
г. Пласт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негуляев Сергей Борисович
Мать ребёнка: Негуляева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Негуляева Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Негуляева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Негуляева Валентина
Смерть
Неизвестно