Негуляев Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негуляев Борис Алексеевич

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Место рождения

г. Пласт

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Негуляев Алексей Матвеевич

Мать: Негуляева Елена Николаевна

г. Пласт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негуляев Сергей Борисович

Мать ребёнка: Негуляева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Негуляева Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Негуляева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негуляева Валентина

Смерть
Неизвестно
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