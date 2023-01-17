Шанина (Вешнякова) Ирина Клавдиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанина (Вешнякова) Ирина Клавдиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1968

Отец: Вешняков Клавдий

Мать: Власова Алевтина Васильевна

Рождение ребёнка
08.09.1989

Дочь: Гуляева Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Шанин Олег Юрьевич

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
18.11.1991

Дочь: Шанина Екатерина Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанин Олег Юрьевич

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