Шанина (Вешнякова) Ирина Клавдиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1968
Отец: Вешняков Клавдий
Рождение ребёнка
08.09.1989
Дочь: Гуляева Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Шанин Олег Юрьевич
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
18.11.1991
Дочь: Шанина Екатерина Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шанин Олег Юрьевич