Дмитрий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Фёдор Антонович
Мать: Настасья Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1875
Жена: Дарья Никитична
Поручители • Жениха: Тупицинской волости крестьянин Косма (Кузьма) Васильевич (деревня Залюбовья) и крестьянин Николай Яковлевич (деревня Ямно). • Невесты: Тупицинской волости крестьянин Василий Мих... Показать все
Военная служба
1876
Солдат.
Рождение ребёнка
20.01.1876
Сын: Дмитриев Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Дарья Никитична
Рождение ребёнка
09.03.1877
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дарья Никитична
Смерть
До 1886