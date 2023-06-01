Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1823 г.р.

Жена

Около 1853 г.р.

Дети

1876 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Фёдор Антонович

Мать: Настасья Стефановна

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.02.1875

Жена: Дарья Никитична

Поручители • Жениха: Тупицинской волости крестьянин Косма (Кузьма) Васильевич (деревня Залюбовья) и крестьянин Николай Яковлевич (деревня Ямно). • Невесты: Тупицинской волости крестьянин Василий Мих... Показать все
Военная служба
1876
Солдат.
Рождение ребёнка
20.01.1876

Сын: Дмитриев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Дарья Никитична

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.03.1877

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Никитична

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1886

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