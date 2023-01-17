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Ильиных Василий Андреевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

24.04.1799 ст.

Дата смерти

16.05.1799 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Крещение
24.04.1799 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Смерть
16.05.1799 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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