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Буров Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Буров Петр

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: (Воронина) Параскева Ивановна

Бракосочетание
03.02.1906

Жена: (Воронина) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: (Бурова) Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: (Воронина) Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно

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