Буров Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Буров Петр
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: (Воронина) Параскева Ивановна
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: (Бурова) Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: (Воронина) Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно