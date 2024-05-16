Попова (Шлинкевич) Софья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернигова (Попова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова (Попова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Попов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно