Попова (Шлинкевич) Софья Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Шлинкевич) Софья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернигова (Попова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова (Попова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Иванович

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