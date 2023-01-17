Добряков Иоанн Васильев
Место рождения
Дата рождения02.09.1831
Дата смерти10.06.1832
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1831
Крещение
02.09.1831
воспреемники - Онаго села казеннай крестьянин Иван Иванов Кандалов и казеннаго крестьянина Гаврилы Иванова Кандалова дочь его девица Александра Иванова | Казанская церковь
Смерть
10.06.1832
Похороны
?.06.1832
на отведенном кладбище при Казанской церкви