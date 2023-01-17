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Добряков Иоанн Васильев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.09.1831

Дата смерти

10.06.1832

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1831

Отец: Добряков Василий Прокофьев

Мать: Добрякова Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.09.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Онаго села казеннай крестьянин Иван Иванов Кандалов и казеннаго крестьянина Гаврилы Иванова Кандалова дочь его девица Александра Иванова | Казанская церковь
Смерть
10.06.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Похороны
?.06.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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