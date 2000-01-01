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Никифоров Фёдор Иванович
Никифоров Фёдор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.1946
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Ерёмкина) Людмила
Дети
(Никифорова) Наталья
После 1969 г.р.
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1969
Дочь:
Наталья
Мать ребёнка:
Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Людмила
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