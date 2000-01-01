Никифоров Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1969

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

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