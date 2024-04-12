Мякишков Ермолай Вонифатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМякишков Ермолай Вонифатьев

Мякишков Ермолай Вонифатьев

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

25.07.1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1781 ст.

Отец: Мякишков Вонифатий (Лифантий) Федоров

Мать: Мякишкова Евдокия Иванова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Мякишков Иван Ермолаев

Мать ребёнка: Мякишкова Дарья Минина

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
26.02.1802 ст.

Дочь: Евдокия Ермолаева

Мать ребёнка: Мякишкова Дарья Минина

Торжок, город Торжок, Тверская область
Военная служба
1806 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область
отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякишкова Дарья Минина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close