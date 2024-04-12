Мякишков Ермолай Вонифатьев
Место рождения
Дата рождения25.07.1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1781 ст.
Рождение ребёнка
1801 ст.
Мать ребёнка: Мякишкова Дарья Минина
Рождение ребёнка
26.02.1802 ст.
Дочь: Евдокия Ермолаева
Мать ребёнка: Мякишкова Дарья Минина
Военная служба
1806 ст.
отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мякишкова Дарья Минина
Смерть
Неизвестно