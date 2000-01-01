Смирнов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1918
Сын: Смирнов Егор
Мать ребёнка: Смирнова Александра
Рождение ребёнка
11.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Александра
Смерть
Неизвестно