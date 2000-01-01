Смирнов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1918

Сын: Смирнов Егор

Мать ребёнка: Смирнова Александра

Рождение ребёнка
11.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Александра

Смерть
Неизвестно
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