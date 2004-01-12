Ладыженская Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыженская Ольга Александровна

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Место рождения

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

07.03.1922

Дата смерти

12.01.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1922
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1941 по 1942
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1943
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1943 по 1947
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1947 по 2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.01.2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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