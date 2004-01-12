Ладыженская Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения07.03.1922
Дата смерти12.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922
Место жительства
С 1941 по 1942
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
По 1941
Место жительства
С 1942 по 1943
Место жительства
С 1943 по 1947
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1947 по 2004
Смерть
12.01.2004