Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Фёдор Kawiecki / Kawecki/
Место рожденияпредположительно Российская империя, Минская губ., Минский уезд, Койдановская волость, деревня Каверляны
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смерти01.02.1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Сенкевич (Кавецкая) Антонина Феодоровна
Мать ребёнка: не указана