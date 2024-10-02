Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Фёдор Kawiecki / Kawecki/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавецкий / Kawiecki / Kawecki Фёдор Kawiecki / Kawecki/

Место рождения

предположительно Российская империя, Минская губ., Минский уезд, Койдановская волость, деревня Каверляны

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

01.02.1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Сенкевич (Кавецкая) Антонина Феодоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.02.1836

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