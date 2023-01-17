Назарова Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.
Дочь: Назарова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Назаров Андрей Степанович
Рождение ребёнка
25.01.1894 ст.
Сын: Назаров Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Назаров Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно