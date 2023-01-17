Назарова Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Варвара Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.

Дочь: Назарова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Назаров Андрей Степанович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1894 ст.

Сын: Назаров Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Назаров Андрей Степанович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
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