Кижватов Григорий Васильеич
Место рождения
Дата рождения20.01.1904
Дата смерти06.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1904
Отец: Кежватов Василий Акимович
Мать: Кежватова Степанида
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
30.12.1924
Дочь: Кежватова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Кижватова -- Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кижватова -- Параскева
Смерть
06.04.1944