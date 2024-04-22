Кижватов Григорий Васильеич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кижватов Григорий Васильеич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.01.1904

Дата смерти

06.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1904

Отец: Кежватов Василий Акимович

Мать: Кежватова Степанида

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
30.12.1924

Дочь: Кежватова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Кижватова -- Параскева

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кижватова -- Параскева

Смерть
06.04.1944
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