Чеботарев Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1950
Дочь: Кулик (Чеботарева) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Чеботарева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
18.01.1955
Сын: Чеботарев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Чеботарева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
24.01.1958
Сын: Чеботарев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Чеботарева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
02.01.1961
Дочь: Рахманинова (Чеботарева) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Чеботарева Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно