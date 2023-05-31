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Чеботарев Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926

Отец: Чеботарев Григорий Никифорович

Мать: Чеботарева Феодосья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботарева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
15.02.1950

Дочь: Кулик (Чеботарева) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Чеботарева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
18.01.1955

Сын: Чеботарев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Чеботарева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
24.01.1958

Сын: Чеботарев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Чеботарева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
02.01.1961

Дочь: Рахманинова (Чеботарева) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Чеботарева Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно

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