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Куршаков Василий

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Место рождения

д. Леушино (Кировская область)

Дата рождения

21.02.1921

Дата смерти

16.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.04.1945

Жена: Куршакова (Головнина) Лидия

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1946

Сын: Куршаков Василий

Мать ребёнка: Куршакова (Головнина) Лидия

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
16.05.1991
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Похороны
Неизвестно

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