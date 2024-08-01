Куршаков Василий
Место рожденияд. Леушино (Кировская область)
Дата рождения21.02.1921
Дата смерти16.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.04.1945
Рождение ребёнка
01.05.1946
Сын: Куршаков Василий
Мать ребёнка: Куршакова (Головнина) Лидия
Смерть
16.05.1991
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Похороны
Неизвестно