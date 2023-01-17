Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Между 1823 и 1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1763 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Яков Николаевич

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Василий Николаевич

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Яков Николаевич

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1823 и 1828
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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