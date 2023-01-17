Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиМежду 1823 и 1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Яков Николаевич
Мать ребёнка: Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Василий Николаевич
Мать ребёнка: Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Яков Николаевич
Мать ребёнка: Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1823 и 1828