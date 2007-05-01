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Корчагин Иван Павлович
Корчагин Иван Павлович
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Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
01.05.2007
Пол
Мужской
Отец
Корчагин Павел Викторович
1977 г.р.
Мать
Болдырева Екатерина Сергеевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2007
Отец:
Корчагин Павел Викторович
Мать:
Болдырева Екатерина Сергеевна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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