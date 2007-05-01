Корчагин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагин Иван Павлович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

01.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2007

Отец: Корчагин Павел Викторович

Мать: Болдырева Екатерина Сергеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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