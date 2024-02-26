Ефим Никитин (Ович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1792
Отец: Никита Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Иван Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Иван Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Семен Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Петр Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Анна Ефимова (Вна)
Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Агафья Ефимова (Вна)
Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Марья Ефимова (Вна)
Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Марья Ефимова (Вна)
Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)
по МК1851 св из Давыдова, а отец в Бойкове
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Клементьева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно