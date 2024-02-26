Ефим Никитин (Ович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфим Никитин (Ович)

Ефим Никитин (Ович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1829 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Никита Иванов (Ич)

Мать: Лукерья Спиридонова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Иван Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Иван Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Семен Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Петр Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Анна Ефимова (Вна)

Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Агафья Ефимова (Вна)

Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Марья Ефимова (Вна)

Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Марья Ефимова (Вна)

Мать ребёнка: Марья Клементьева (Вна)

по МК1851 св из Давыдова, а отец в Бойкове
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Клементьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close