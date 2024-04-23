Мария Арсеньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Арсеньева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

23.11.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
1862

Муж: Иосиф Александрович

Рождение ребёнка
14.06.1874

Дочь: Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Александрович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1878

Дочь: Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
23.11.1898
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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