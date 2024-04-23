Мария Арсеньева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти23.11.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1862
Муж: Иосиф Александрович
Рождение ребёнка
14.06.1874
Дочь: Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Александрович
Рождение ребёнка
14.08.1878
Дочь: Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Александрович
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
23.11.1898