Сарбанов Вячеслав Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1970
Бракосочетание
12.12.2007
Рождение ребёнка
22.04.2010
Дочь: Сарбанова Олеся
Мать ребёнка: Сарбанова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
22.04.2010
Сын: Сарбанов Олег
Мать ребёнка: Сарбанова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
07.09.2010
Дочь: Зырянова Таня
Мать ребёнка: Сарбанова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
12.01.2018
Дочь: Казанцева Вика
Мать ребёнка: Сарбанова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
20.08.2018
Сын: Косыгин Гриша
Мать ребёнка: Сарбанова Наталья Георгиевна