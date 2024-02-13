Сарбанов Вячеслав Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСарбанов Вячеслав Миронович

Сарбанов Вячеслав Миронович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

нс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1970

Отец: Сарбанов Мирон Бедосович

Мать: Сарбанова Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
12.12.2007

Жена: Сарбанова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
22.04.2010

Дочь: Сарбанова Олеся

Мать ребёнка: Сарбанова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
22.04.2010

Сын: Сарбанов Олег

Мать ребёнка: Сарбанова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
07.09.2010

Дочь: Зырянова Таня

Мать ребёнка: Сарбанова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
12.01.2018

Дочь: Казанцева Вика

Мать ребёнка: Сарбанова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
20.08.2018

Сын: Косыгин Гриша

Мать ребёнка: Сарбанова Наталья Георгиевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close