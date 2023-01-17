Рябышева (Куракина) Анна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1807
Отец: Куракин Кузьма Никитин
Мать: Афимья
Бракосочетание
22.10.1824
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Петръ Федоровъ, Ефимъ Петровъ, Федоръ Андреевъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Рябышев Степан Михайлов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Рябышев Степан Михайлов
Смерть
Неизвестно