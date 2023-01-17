Рябышева (Куракина) Анна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябышева (Куракина) Анна Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Муж

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Куракин Кузьма Никитин

Мать: Афимья

Бракосочетание
22.10.1824

Муж: Рябышев Степан Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Петръ Федоровъ, Ефимъ Петровъ, Федоръ Андреевъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1829

Сын: Рябышев Трофим Степанов

Отец ребёнка: Рябышев Степан Михайлов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Рябышев Логин Степанов

Отец ребёнка: Рябышев Степан Михайлов

Смерть
Неизвестно
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