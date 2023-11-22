Шарыгина Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Шарыгин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Шарыгин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шарыгин Игнатий Яковлевич
Отец ребёнка: Шарыгин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Арина Яковлевна
Отец ребёнка: Шарыгин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ефросиния Яковлевна
Отец ребёнка: Шарыгин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шарыгин Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно