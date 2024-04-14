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Базаржапов Соел Батомункуевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1991

Отец: Базаржапов Батомунко Батоцыренович

Мать: Базаржапова Соелма Раднаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базаржапова Светлана Цыбеновна

Рождение ребёнка
01.10.2014

Сын: Базаржапов Максар Соелович

Мать ребёнка: Базаржапова Светлана Цыбеновна

Рождение ребёнка
24.03.2019

Сын: Базаржапов Дугар Соелович

Мать ребёнка: Базаржапова Светлана Цыбеновна

Рождение ребёнка
17.12.2021

Дочь: Базаржапова Сойжина Соеловна

Мать ребёнка: Базаржапова Светлана Цыбеновна

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