Базаржапов Соел Батомункуевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1991
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.2014
Сын: Базаржапов Максар Соелович
Мать ребёнка: Базаржапова Светлана Цыбеновна
Рождение ребёнка
24.03.2019
Сын: Базаржапов Дугар Соелович
Мать ребёнка: Базаржапова Светлана Цыбеновна
Рождение ребёнка
17.12.2021
Дочь: Базаржапова Сойжина Соеловна
Мать ребёнка: Базаржапова Светлана Цыбеновна