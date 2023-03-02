Сковородкин Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1993
Дочь: Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Сковородкина Людмила
Рождение ребёнка
08.07.1998
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Сковородкина Людмила
Рождение ребёнка
27.07.2000
Дочь: Александра Владимировна
Мать ребёнка: Сковородкина Людмила
Рождение ребёнка
14.04.?
Сын: Сковородкин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Сковородкина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сковородкина Людмила
Смерть
Неизвестно