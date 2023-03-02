Сковородкин Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковородкин Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сковородкин Владимир Владимирович

Мать: Сковородкина Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
12.09.1993

Дочь: Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Сковородкина Людмила

Рождение ребёнка
08.07.1998

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Сковородкина Людмила

Рождение ребёнка
27.07.2000

Дочь: Александра Владимировна

Мать ребёнка: Сковородкина Людмила

Рождение ребёнка
14.04.?

Сын: Сковородкин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Сковородкина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковородкина Людмила

Смерть
Неизвестно
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