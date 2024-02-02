Апш Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апш Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1955

Сын: Рыжов Станислав Геннадьевич

Мать ребёнка: Рыжова Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжова Валентина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Валентина Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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