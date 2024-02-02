Апш Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1955
Сын: Рыжов Станислав Геннадьевич
Мать ребёнка: Рыжова Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыжова Валентина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно