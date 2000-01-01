Кузьминов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1929
Дата смерти10.01.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1929
Отец: Кузьминов Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1956
Сын: Кузьминов Виктор Константинович
Мать ребёнка: Кузьминова Зоя Петровна
Рождение ребёнка
18.12.1960
Дочь: Кузьминова Ирина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.01.1988