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Кузьминов Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1929

Дата смерти

10.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1929

Отец: Кузьминов Иван Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1956

Сын: Кузьминов Виктор Константинович

Мать ребёнка: Кузьминова Зоя Петровна

Рождение ребёнка
18.12.1960

Дочь: Кузьминова Ирина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.01.1988
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