Иоанн Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Иоанн Васильевич (1770 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Ильинского в Березниках Романов-Борисоглебского уезда. В 1794 году рукоположен во священника к церкви села Васькова... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Созонтьева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Прасковья Созонтьева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Елизавета Иоаннова
Мать ребёнка: Прасковья Созонтьева
Работа или профессия
До 1794
дьячок
Работа или профессия
1794
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
01.12.1795
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Прасковья Созонтьева
Работа или профессия
1826
священник
Смерть
Неизвестно