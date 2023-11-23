Иоанн Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Иоанн Васильевич (1770 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Ильинского в Березниках Романов-Борисоглебского уезда. В 1794 году рукоположен во священника к церкви села Васькова... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Созонтьева

Рождение ребёнка
1789

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Прасковья Созонтьева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Елизавета Иоаннова

Мать ребёнка: Прасковья Созонтьева

Работа или профессия
До 1794
дьячок
Работа или профессия
1794
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
01.12.1795

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Прасковья Созонтьева

Работа или профессия
1826
священник
Смерть
Неизвестно

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