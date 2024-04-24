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Черкашенин Андриан Иванович

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
18.01.1848 ст.

Жена: Черкашенина (Дубровская) Клавдия Федоровна

Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 21 | № 5. 18 января 1848 г. Деревни Верхняя Почитанка крестьянин Чкркашенин Андриан Иванов православного исповеданияпервым браком 21 год и девица Клавдия Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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