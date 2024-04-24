Черкашенин Андриан Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1848 ст.
Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 21 | № 5. 18 января 1848 г. Деревни Верхняя Почитанка крестьянин Чкркашенин Андриан Иванов православного исповеданияпервым браком 21 год и девица Клавдия Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно