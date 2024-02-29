(Жужнев) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жужнев) Кристина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Жужнев Алексей Петрович

Мать: ?

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