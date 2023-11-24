Соколов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
До 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1911 ст.
Жена: Акилина Ниловна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 09.02.1911 Апухлицы крестьянин Иван Алексеевич Соколов Заборья крестьянская девица Акилина Ниловна по жениху Бочково крес... Показать все
Восприемник
24.10.1911 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 24.10.1911 Апухлицы Анастасия Алексеевна Апухлицы отец крестьянин Алексей Осипович Апухлицы мать крестьянская жена Натал... Показать все
Смерть
Неизвестно