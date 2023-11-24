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Соколов Иван Алексеевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.02.1911 ст.

Жена: Акилина Ниловна

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 09.02.1911 Апухлицы крестьянин Иван Алексеевич Соколов Заборья крестьянская девица Акилина Ниловна по жениху Бочково крес... Показать все
Восприемник
24.10.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 24.10.1911 Апухлицы Анастасия Алексеевна Апухлицы отец крестьянин Алексей Осипович Апухлицы мать крестьянская жена Натал... Показать все
Смерть
Неизвестно

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