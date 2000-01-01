Чертова Татьяна владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертова Татьяна владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрохина Валентина Романовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чертов иван юрьевич

Отец ребёнка: Чертов юрий иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чертова Софья юрьевна

Отец ребёнка: Чертов юрий иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертов юрий иванович

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