Чертова Татьяна владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрохина Валентина Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чертов иван юрьевич
Отец ребёнка: Чертов юрий иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чертова Софья юрьевна
Отец ребёнка: Чертов юрий иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чертов юрий иванович