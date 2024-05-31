Ельсуков ( — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельсуков (

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельсуков Борис

Мать ребёнка: Краус -Ельсукова (Чеботарева) Стюра Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ельсукова Люба

Мать ребёнка: Краус -Ельсукова (Чеботарева) Стюра Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краус -Ельсукова (Чеботарева) Стюра Захаровна

Смерть
Неизвестно

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