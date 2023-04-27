Laskarina Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Laskarina Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1245

Дата смерти

1258

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1240 г.р.

Дети

Около 1257 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1245

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
внучка на никейския император Йоан III Дука Ватаций
Бракосочетание
1249

Муж: Komnenos Doukas Nikephoros Angelos

Рождение ребёнка
Около 1257

Дочь: Orsini (Komnenos Doukas) Maria

Отец ребёнка: Komnenos Doukas Nikephoros Angelos

Смерть
1258

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