Laskarina Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1245
Дата смерти1258
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1245
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
внучка на никейския император Йоан III Дука Ватаций
Бракосочетание
1249
Рождение ребёнка
Около 1257
Дочь: Orsini (Komnenos Doukas) Maria
Отец ребёнка: Komnenos Doukas Nikephoros Angelos
Смерть
1258