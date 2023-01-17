Афанасьева (Коневских) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Коневских) Анна Сергеевна

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Место рождения

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1988

Отец: Коневских Сергей Григорьевич

Мать: Коневских Лариса Альбертовна

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Реально родилась в роддоме №4 г. Москвы
Бракосочетание
20.12.2014

Муж: Афанасьев Владимир Владимирович

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.10.2015

Сын: Афанасьев Никита Владимирович

Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Владимирович

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Реально родился в д. Чириково, СНТ ТОМ (домашние роды)
Рождение ребёнка
06.08.2018

Сын: Афанасьев Данила Владимирович

Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Владимирович

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Реально родился в д. Чириково, СНТ ТОМ (домашние роды)
Рождение ребёнка
27.10.2021

Сын: Афанасьев Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Владимирович

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Реально родился в д. Чириково, СНТ ТОМ (домашние роды)
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