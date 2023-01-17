Афанасьева (Коневских) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1988
Реально родилась в роддоме №4 г. Москвы
Бракосочетание
20.12.2014
Рождение ребёнка
19.10.2015
Сын: Афанасьев Никита Владимирович
Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Владимирович
Реально родился в д. Чириково, СНТ ТОМ (домашние роды)
Рождение ребёнка
06.08.2018
Сын: Афанасьев Данила Владимирович
Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Владимирович
Реально родился в д. Чириково, СНТ ТОМ (домашние роды)
Рождение ребёнка
27.10.2021
Сын: Афанасьев Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Владимирович
Реально родился в д. Чириково, СНТ ТОМ (домашние роды)