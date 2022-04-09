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Буренко Елена Леонидовна
Буренко Елена Леонидовна
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Место рождения
New York
Дата рождения
12.04.1984
Пол
Женский
Отец
Буренко Леонид Федорович
1947 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1984
Отец:
Буренко Леонид Федорович
Мать: не указана
New York
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