Митрофан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофан Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Фокин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Григорий Митрофанов

Мать ребёнка: Васса Яковлева

Рождение ребёнка
1891

Сын: Федот Митрофанов

Мать ребёнка: Васса Яковлева

Рождение ребёнка
1893

Сын: Федор Митрофанов

Мать ребёнка: Васса Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Д.СТАРОЕ ДУБЬЕ
Смерть
Неизвестно
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