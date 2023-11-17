Митрофан Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Фокин
Рождение ребёнка
1890
Сын: Григорий Митрофанов
Мать ребёнка: Васса Яковлева
Рождение ребёнка
1891
Сын: Федот Митрофанов
Мать ребёнка: Васса Яковлева
Рождение ребёнка
1893
Сын: Федор Митрофанов
Мать ребёнка: Васса Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Д.СТАРОЕ ДУБЬЕ
Смерть
Неизвестно