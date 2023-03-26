Соколов Владимир Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Владимир Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Георгий

Мать: Соколова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Соколова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Соколова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Галина

Смерть
Неизвестно
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