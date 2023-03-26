Соколов Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Соколова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Соколова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Галина
Смерть
Неизвестно