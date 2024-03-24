Головёмкин Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головёмкин Николай
деревня Кулашино
Рождение ребёнка
1914
Сын: Головёмкин Иван Михайлович
Мать ребёнка: Головёмкина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
14.03.1917
Дочь: Жигулева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Головёмкина Александра Васильевна
родилась в деревне Кулашино Оршанский район Марийская ССР (Рядом с деревней Табашино)
Смерть
Неизвестно