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Головёмкин Михаил Николаевич

Место рождения

Верхопижанской 1-й, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головёмкин Николай

Мать: не указана

Верхопижанской 1-й, Яранский уезд, Вятская губерния
деревня Кулашино
Рождение ребёнка
1914

Сын: Головёмкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Головёмкина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
14.03.1917

Дочь: Жигулева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Головёмкина Александра Васильевна

Верхопижанской 1-й, Яранский уезд, Вятская губерния
родилась в деревне Кулашино Оршанский район Марийская ССР (Рядом с деревней Табашино)
Смерть
Неизвестно
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