Федотов Семён Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиМежду 1879 и ?.07.1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Федот
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1846
Рождение ребёнка
Около ?.08.1853
Дочь: Полякова (Федотова) Васса
Мать ребёнка: Федотова Ксения (Аксинья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.02.1856
Дочь: Ратникова (Фелотова) Евдокия (Авдотья) Семёновна
Мать ребёнка: Федотова Ксения (Аксинья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.12.1868
Мать ребёнка: Федотова Ксения (Аксинья) Дмитриевна
Смерть
Между 1879 и ?.07.1895