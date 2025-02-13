Федотов Семён Федотович Около 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федотов Семён Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Между 1879 и ?.07.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Федот

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1846

Жена: Федотова Ксения (Аксинья) Дмитриевна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1853

Дочь: Полякова (Федотова) Васса

Мать ребёнка: Федотова Ксения (Аксинья) Дмитриевна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.1856

Дочь: Ратникова (Фелотова) Евдокия (Авдотья) Семёновна

Мать ребёнка: Федотова Ксения (Аксинья) Дмитриевна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
31.12.1868

Сын: Федотов Степан Семёнович

Мать ребёнка: Федотова Ксения (Аксинья) Дмитриевна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1879 и ?.07.1895

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