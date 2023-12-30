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Шаброва Федора Никитична

Место рождения

Заборье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Заборье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Прокопей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Игнатьев Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Игнатьев Прокопей Дмитриевич

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Игнатьев Фаддей Прокопьевич

Отец ребёнка: Игнатьев Прокопей Дмитриевич

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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