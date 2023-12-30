Шаброва Федора Никитична
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Сын: Игнатьев Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Игнатьев Прокопей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Игнатьев Фаддей Прокопьевич
Отец ребёнка: Игнатьев Прокопей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно