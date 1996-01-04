Нищёнков Иван Иванович
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения18.01.1918
Дата смерти04.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1918
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
30.03.1948
Дочь: Нищёнкова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Саратовская область, г. Красноармейск
Рождение ребёнка
01.07.1949
Мать ребёнка: не указана
Россия, Саратовская область, г. Красноармейск
Смерть
04.01.1996
Саратовская область, город Красноармейск.