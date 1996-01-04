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Нищёнков Иван Иванович

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

18.01.1918

Дата смерти

04.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1918

Отец: Нищёнков Иван Дмитриевич

Мать: Аржанухина Наталья Ивановна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
30.03.1948

Дочь: Нищёнкова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Саратовская область, г. Красноармейск
Рождение ребёнка
01.07.1949

Сын: Нищёнков Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Саратовская область, г. Красноармейск
Смерть
04.01.1996
Саратовская область, город Красноармейск.
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